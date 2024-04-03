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МОК назвали политическим инструментом для неугодных

Тренер Кравцов: глава МОК Бах — пешка в политической игре

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Tom Weller/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Российский тренер по боксу Эдуард Кравцов критично оценил высказывания главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, назвав его пешкой в политической игре. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Бах – пешка в большой политической игре. Потом придет другая пешка. Сам МОК себя исчерпал, превратился в ручной политический инструмент для неугодных стран. Если позиция поменяется, то поменяется и ситуация. А кто стоит у руля, не так и важно», — сказал Кравцов.

Бах в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признался, что попросил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Олимпийских играх в Париже будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Некоторые из российских спортивных федераций уже отказались от поездки на Игры (гимнасты, гребцы).

Ранее в Госдуме назвали слова Баха провокацией российских и украинских спортсменов.

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