Ковальчук рассказал, жалеет ли о возвращении в «Спартак»

Российский нападающий Илья Ковальчук признался, что не жалеет о своем решении вернуться в состав московского «Спартака». Его слова приводит РИА Новости.

«Я ни о чем не жалею. Слава богу, что я принял решение играть за «Спартак», второго шанса у меня бы не было», — заявил Ковальчук.

30 марта «Спартак» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв шестой матч четвертьфинала магнитогорскому «Металлургу» со счетом 0:3.

Ковальчук был представлен в качестве игрока команды на матче против «Динамо» 5 декабря 2023 года. Ковальчук выступал за «Спартак» с 1999 по 2001 год. Вместе с клубом он стал чемпионом Высшей лиги. Срок действующего контракта хоккеиста завершается через месяц — 30 апреля 2024 года.

В 2021 году в составе омского «Авангарда» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и решил приостановить свою деятельность как игрока. На данный момент Ковальчук не объявлял о завершении карьеры. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Ковальчук выступал за «Атланту», «Нью-Джерси», «Вашингтон» и «Монреаль».

Ранее стали известны пары полуфинала Кубка Гагарина.