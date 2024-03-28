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На чемпионате мира по самбо появится новая дисциплина

Дисциплина «самбо слепых» включена в программу ЧМ 2024 года

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Иван Писаренко

Дисциплина «Самбо слепых» (спортивный класс SVI1) включена в программу Чемпионата мира по самбо 2024, который состоится в Астане с 8 по 10 ноября, передает пресс-служба Международной федерации самбо (ФИАС).

Это решение назревало в самбистском сообществе. Самбисты с ограничениями по здоровью демонстрируют огромное стремление участвовать в соревнованиях наравне с остальными спортсменами, демонстрируя стальную волю и силу духа», — сказал глава ФИАС Василий Шестаков.

Прошлый чемпионат мира прошел в Ереване. Спортсмены из России, Белоруссии и Франции, согласно решению FIAS, выступали на турнире в нейтральном статусе.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В 2023 году в организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения»

Ранее стало известно, где пройдет Кубок мира по самбо.

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