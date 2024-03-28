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Стало известно, что может помешать «Краснодару» сохранить второе место в РПЛ

Экс-игрок Булыкин считает, что матч с «Локо» станет ключевым для «Краснодара»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча красно-зеленых с «Краснодаром» в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). В комментарии ODDS.ru
он выразил мнение, что результат этого матча может стать ключевым для южан в борьбе за медали.

«За полторы недели Мурад Мусаев может поставить другую игровую схему и привести футболистов в хорошее физическое состояние. В принципе, можно успеть за короткий срок подготовить команду. Предстоящий матч будет важен как для «Краснодара», так и для «Локомотива». Отдалится ли «Краснодар» от «Зенита» будет зависеть именно в этом матче. Если «быки» проиграют, то могут распрощаться и со вторым местом. Если выиграют, то еще поборются», — считает Булыкин.

Эксперт добавил, что «Локомотив» также ставит на сезон высокие задачи. К тому же, подчеркнул Булыкин, нельзя списывать со счетом форварда «железнодорожников» Артема Дзюбу, который также может помочь команде в этой встрече.

Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» состоится в Москве 31 марта. Начало игры запланировано на 19:30 по столичному времени.

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