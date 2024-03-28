Щербакова рассказала, что только через год порадовалась победе на Олимпиаде

Российская фигуристка Анна Щербакова призналась, что чувствовала опустошение после победы на Олимпиаде, передает «Матч ТВ».

«Это такое опустошение и выгорание. Только спустя год я отпустила ситуацию и смогла порадоваться этой медали спокойно и осознанно», — сказала Щербакова.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях сезона-2023/24 не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении от травмы и выступлении в ледовых шоу.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее Щербакова перенесла операцию.