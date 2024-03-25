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Назван самый дорогой футболист с постсоветского пространства

Кварацхелия стал самым дорогим футболистом с постсоветского пространства

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Alessandro Garofalo/Global Look Press

Портал Transfermarkt в своем Telegram-канале опубликовал список самых дорогих футболистов постсоветского пространства.

Первое место занял игрок «Наполи» Хвича Кварацхелия. Его стоимость составляет €80 млн. Второе место занял Александр Зинченко (€42 млн). Замкнул тройку Михаил Мудрик (€35 млн).

Лучшим из россиян стал Александр Головин из «Монако». С показателем €30 млн он разделил пятое место с Артемом Довбиком.

В топ-15 оказался еще один представитель России — вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (€15 млн).

Экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом.

В прошлом сезоне «Наполи» впервые за 33 года одержал победу в чемпионате Италии, а Кварацхелия провел 34 матча, отметившись 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами.

Ранее Дубль Хвичи помог «Наполи» разгромить соперника.

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