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В «Ак Барсе» пожаловались, что у них немного кандидатов на замену Билялетдинову

В «Ак Барсе» заявили, что кандидатов на замену Билялетдинову не так много

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Максим Богодвид/РИА Новости

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал об изменениях, которые коснутся команду после ухода с поста тренера Зинэтулы Билялетдинова. Его слова передает ТАСС.

«Кандидатов не так много. Что касается будущего ряда игроков, то потенциальные разговоры идут, но многие игроки ждут, кто будет главный тренер. Не хотел бы, чтобы игроки, которые нас интересуют, уходили бы на рынок после 30 апреля. У кого-то из игроков есть некий страх, что у них может не пойти. Но кому-то это без разницы. С Радуловым, как и со всеми, идут переговоры, до конкретики не дошли», — сказал Валиуллин.

Билялетдинов покинул свой пост 22 марта. В этом сезоне команда под его руководством в 1/8 финала Кубка Гагарина уступила «Автомобилисту» со счетом 1:4 в серии.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

Ранее экс-форвард назвал предстоящий матч «Авангарда» и «Локомотива» ключевым.

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