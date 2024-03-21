В РФС назвали сумму, которую выплатили соперникам за игру со сборной России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о расходах, связанных с проведением товарищеских матчей сборной России. Его слова передает «Чемпионат».
«За приезд в Россию сборной Камеруна мы заплатили не €900 тыс. В два раза меньше плюс-минус. Сербии и Парагваю же мы заплатили еще меньше — и тем, и тем.
У всех сборных, кто к нам приезжает, большие расходы. Любая сборная летит сюда с дополнительными пересадками. Плюс возникают расходы по привозу игроков в место общего сбора с учетом всей специфики логистики. Так что цена вырастает», — сказал Митрофанов.
Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские игры.
21 марта команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч против сборной Сербии на «ВТБ Арене». Начало встречи в 20:00 по московскому времени.
25 марта сборная России примет Парагвай в Москве.
В прошлом году россияне провели шесть товарищеских игр.
Ранее в матче России и Сербии предсказали много забитых мячей.