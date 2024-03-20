Каспарайтис рассказал, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Российский хоккеист Дарюс Каспарайтис заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин может побить снайперских рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который принадлежит Уэйну Гретцки, в следующем сезоне, передает «Спорт-Экспресс».

«Думаю, Саша заслужил быть лучшим бомбардиром за всю историю НХЛ. До Гретцки осталась 51 шайба? Думаю, он легко даже в следующем сезоне сможет побить рекорд», — сказал Каспарайтис.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 64 матчах, забросил 21 шайбу и отдал 31 результативную передачу. 25 февраля в матче против «Флориды Пантерз» российский нападающий провел свой 1400-й матч в рамках НХЛ.

За всю карьеру в Национальной хоккейной лиге Овечкин забросил 843 шайбы. На счету легендарного канадца Уэйна Гретцки, который возглавляет список лучших снайперов за всю историю НХЛ, 894 оформленных гола. Отставание составляет 51 шайба.

Ранее экс-тренер «Авангарда» назвал проблемы, которые могут помешать Овечкину догнать Гретцки.