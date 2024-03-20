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«Авангард» после отставки тренера обыграл «Локомотив» в матче Кубка Гагарина

«Авангард» в матче Кубка Гагарина обыграл «Локомотив» после отставки тренера

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Омский «Авангард» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в матче Кубка Гагарина.

Встреча завершилась со счетом 2:1 (ОТ).

В составе победителей отличились Семен Чистяков и Рид Буше. За «Локомотив» шайбу забросил Степан Никулин.

«Локомотив» ведет в серии до четырех побед со счетом 2:1. Следующий матч пройдет в Ярославле 22 марта.

После второго матча серии с поста главного тренера «Авангарда» был уволен Михаил Кравец.

Действующий победитель Кубка Гагарина московский ЦСКА уступил «Локомотиву» в первом раунде плей-офф.

«Авангард» является обладателем Кубка Гагарина сезона-2020/21. «Локомотив» в сезоне-2008/09 дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил казанскому «Ак Барсу» в семи матчах.

Заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF), на котором было принято решение о продлении отстранения россиян, прошло 12-13 февраля. Как сообщает пресс-служба IIHF, совет продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее глава Медиалиги назвал фаворитов Кубка Гагарина.

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