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Экс-тренер сборной России назвал лидера национальной команды

Газзаев: в сборной России каждый должен быть лидером

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что в национальной команде каждый должен взять роль лидера на себя. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Я думаю, если говорить о лидерах, то это, конечно, Головин, Кузяев, Захарян, Миранчук. В первую очередь это те, кто играет в топ-чемпионатах. А так я вообще считаю, что каждый должен быть лидером, каждый должен на своей позиции показать максимально хорошую игру. В каждом эпизоде должны играть лидеры, каждый игрок должен показывать свой лучший футбол», — сказал Газзаев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

21 марта команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч против сборной Сербии на «ВТБ Арене». Начало встречи в 20:00 по московскому времени. На эту игру были вызваны Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Миранчук и Арсен Захарян, выступающие в Европе, а также игроки из РПЛ.

25 марта россияне проведут еще одну игру — против Парагвая.

Ранее Карпин признался, что не разговаривал насчет продолжения работы в сборной России.

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