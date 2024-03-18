Промес может застрять в ОАЭ на несколько лет

Пребывание нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в тюрьме ОАЭ может растянуться на несколько лет. Об этом сообщает нидерландское издание De Telegraaf.

Произойти это может из-за долгого решения вопроса по его экстрадиции в Нидерланды. Сейчас футболист находится в камере с несколькими заключенными, его кормят только рисом и курицей.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по требованию прокуратуры Нидерландов, которая намерена добиться экстрадиции игрока. До этого он находился под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Футболист сбежал с места аварии. 15 марта стало известно, что в ДТП игрок попал 15 января, после чего он вернулся в Россию, а затем вновь вылетел в Дубай — вместе с командой на сборы.

Ранее адвокат заявил о негативных последствиях экстрадиции Промеса.