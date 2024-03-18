Хореограф рассказала о форс-мажоре с реквизитом Туктамышевой накануне проката

Заведующая отделением пластической выразительности и актерского мастерства Академии танца Бориса Эйфмана и хореограф группы Алексея Мишина — Елизавета Навиславская — в интервью «Газете.Ru» рассказала о поломке реквизита Елизаветы Туктамышевой накануне выступления на турнире шоу-программ «Русский вызов».

Во время номера фигуристка вставляла свечу внутрь фонаря, однако данный реквизит не сработал, как задумывалось.

«Этот фонарь специально сделали в одной мастерской в кратчайшие сроки. На самом деле, когда Лиза вставляла в него свечу, он должен был светиться как 900 свечей. Задумка была в том, что она ставит эту свечу, а от нее светят тысячи, и потом от этого начинается общий свет, а получился в итоге этот эффект только с помощью проекции.

С фонарем случилась целая эпопея — найти, кто это сделает быстро, за три дня, все вымерить — это оказалось непростой задачей даже в условиях Петербурга, где много театральных мастерских.

Но он будет гореть потом, как было изначально задумано. Его доделают, сделают дистанционным, чтоб можно было его зажигать, если Лиза захочет где-то катать этот номер», — сказала Навиславская.

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