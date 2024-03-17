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Головин впервые за семь матчей отдал голевой пас за «Монако»

«Монако» упустил победу над «Лорьяном» на последних минутах, у Головина передача

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Panoramic/Global Look Press

»Монако» сыграл вничью с «Лорьяном» в 26-м туре чемпионата Франции. Встреча, которая состоялась в Монако, завершилась со счетом 2:2.

«Лорьян» открыл счет в этом поединке благодаря автоголу, в свои ворота мяч срезал Уилфрид Синго уже на 1-й минуте игры. На 27-й минуте поединка «Монако» сравнял счет тоже при помощи автогола, его автором стал Формоз Менди. Юссуф Фофана на 61-й минуте вывел хозяев вперед, его ассистентом выступил российский полузащитник Александр Головин. На 90+5 минуте Тьемуэ Бакайоко установил равный счет.

Этот ассист стал для Головина первым за семь проведенных матчей. Последний раз российский футболист отдавал на гол партнеру в игре с «Марселем», который прошел 27 января.

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

После победы «Монако» занимает третье строчку в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 46 баллов. Команда отстает от лидирующего «ПСЖ» на десять очков, при этом парижане имеют матч в запасе. «Лрьярн» идет на 15-м месте, набрав за 26 туров 26 очков.

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