«Для меня это дичь»: российский голкипер рассказал об особенностях жизни в Германии

Вратарь сборной России и азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунев в интервью на YouTube-канале Сергея Тыртышного рассказал о поразившем его моменте воспитания во время игры в Германии.

«Что не понравилось в Германии? Жесткая пропаганда ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Все это у них со школ, детских садов. Мне это не нравится. Для меня эти вещи — дичь. Есть гендерное разделение. Может ли женщина кого-то обидеть? У них что угодно делается, все равны. Ты можешь поменять пол, можешь ходить непризнанным полом. Кто я? Я — оно», — сказал Лунев.

19 августа 2023 года азербайджанский «Карабах» объявил о подписании вратаря. До этого Лунев выступал в Германии за «Байер». На счету голкипера всего три матча за немецкий клуб в бундеслиге и Лиге Европы. Он дебютировал за «Байер» в матче против «Ференцвароша» в Лиге Европы и пропустил один гол.

Лунев в этом розыгрыше Лиги Европы вошел в топ-3 лучших голкиперов группового этапа, а также попал в символическую сборную по итогам первых матчей 1/16 финала. «Карабах» в 1/8 финала уступил «Байеру» со счетом 4:5.

Ранее игрок сборной России признался, что отказал клубу АПЛ.