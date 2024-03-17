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Российский фигурист посмеялся над высказываниями бельгийки Хендрикс о соотечественниках

Галлямов о словах Хендрикс про россиян: просто давно не было «прилунения»

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Александр Вильф/РИА Новости

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, в своих социальных сетях отреагировал на слова бельгийки Луны Хендрикс об отсутствии россиян на турнирах.

«Всегда знал, луна сильно влияет на людей, особенно по весне. Не ожидал, что если человека еще и назвать Луна, то это влияние умножается кратно. Иногда кратно занятому месту на Олимпиаде.

Может быть, просто давно не было «прилунения». Весна опять же», — написал Галлямов.

Хендрикс призналась, что ей повезло завоевать медали в отсутствие россиян.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Хендрикс призналась, что сначала не поверила, когда услышала о допинге Валиевой.

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