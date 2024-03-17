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Игрок сборной России признался, что отказал клубу АПЛ

Голкипер Лунев заявил, что отказал «Ньюкаслу»

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РИА Новости

Вратарь сборной России и азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунев в интервью на YouTube-канале Сергея Тыртышного рассказал об интересе к себе со стороны английского «Ньюкасла».

«Хотел бы поиграть в Англии? Очень. Был вариант, когда находился в «Байере». Один знакомый говорил, что есть возможность поехать в «Ньюкасл», третьим или четвертым вратарем. У них есть основной Попп, Дубравка. Говорил мне, что у них есть два опытных вратаря, не хватает третьего вратаря. Они как раз взяли Кариуса. Я ответил отказом», — сказал Лунев.

19 августа 2023 года азербайджанский «Карабах» объявил о подписании вратаря. До этого Лунев выступал в Германии за «Байер». На счету голкипера всего три матча за немецкий клуб в бундеслиге и Лиге Европы. Он дебютировал за «Байер» в матче против «Ференцвароша» в Лиге Европы и пропустил один гол.

Лунев в этом розыгрыше Лиги Европы вошел в топ-3 лучших голкиперов группового этапа, а также попал в символическую сборную по итогам первых матчей 1/16 финала. «Карабах» в 1/8 финала уступил «Байеру» со счетом 4:5.

Ранее российский голкипер выразил желание сменить гражданство.

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