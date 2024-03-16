В Госдуме считают, что МОК и главу Франции Макрона будут шантажировать из-за россиян

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что другие страны могут бойкотировать Игры в Париже в случае участия россиян. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Или МОК придумает совсем невыносимые преграды для наших спортсменов: отказаться от страны, осудить СВО. Или просто Макрон с мэром Парижа запретят нашим спортсменам въезжать. Если допустят наших спортсменов, то все остальные будут бойкотировать. Из-за одного или двух спортсменов из Белоруссии или России весь мир будет пытаться шантажировать за месяц до Олимпиады МОК и правительство Франции», — сказала Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Ранее в Госдуме связали допуск России на Олимпиаду с политическим ходом.