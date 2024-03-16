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Игрок «Эдмонтона» похвастался тем, что остановил Овечкина

Вратарь «Эдмонтона» Скиннер: здорово остановить Овечкина в очном матче

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Ron Chenoy-USA TODAY Sports/Reuters

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер высказался об игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова передает The hockey news.

«Очень здорово остановить величайшего снайпера — потенциально — всех времен. Я думаю, что Овечкин провел феноменальную игру. Он наносил много бросков, у него было много моментов. Он сделал несколько отличных передач, которые помогли другим парням забить. Вот такой он игрок», — сказал Скиннер.

14 марта «Эдмонтон Ойлерз» разгромил «Вашингтон» со счетом 7:2. Скиннер совершил три сейва после бросков Александра Овечкина. Россиянин в этом матче отметился результативной передачей.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 62 матче, забросил 18 шайб и отдал 31 результативную передачу. «Вашингтон» после 64 игр идет на десятом месте в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, набрав 71 очко. В ночь на 15 марта «Вашингтон» со счетом 2:1 обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата НХЛ, российский хоккеист результативными действиями не отметился.

Ранее был назван самый странный обмен на дедлайне НХЛ.

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