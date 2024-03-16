Игрок «Эдмонтона» похвастался тем, что остановил Овечкина

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер высказался об игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова передает The hockey news.

«Очень здорово остановить величайшего снайпера — потенциально — всех времен. Я думаю, что Овечкин провел феноменальную игру. Он наносил много бросков, у него было много моментов. Он сделал несколько отличных передач, которые помогли другим парням забить. Вот такой он игрок», — сказал Скиннер.

14 марта «Эдмонтон Ойлерз» разгромил «Вашингтон» со счетом 7:2. Скиннер совершил три сейва после бросков Александра Овечкина. Россиянин в этом матче отметился результативной передачей.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 62 матче, забросил 18 шайб и отдал 31 результативную передачу. «Вашингтон» после 64 игр идет на десятом месте в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, набрав 71 очко. В ночь на 15 марта «Вашингтон» со счетом 2:1 обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата НХЛ, российский хоккеист результативными действиями не отметился.

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