Червиченко о назначении Ивича на пост тренера «Спартака»: бред и сектантство

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич не возглавит красно-белых, передает «Чемпионат».

«Информация об Ивиче в «Спартаке» — бред собачий. Человек прекрасно себя чувствует в «Краснодаре», идет в лидерах, борется за чемпионство. Нахрена ему этот «Спартак»? Это какое-то сектантство», — сказал Червиченко.

Воронежский «Факел» одолел «Спартак» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0.

После этой встречи «Факел», набрав 25 очков, продолжает оставаться на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте.

Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Урала» дома.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее «Спартаку» предложили не увольнять Гильермо Абаскаля.