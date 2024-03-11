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Жена Карпина рассказала историю про фотографию в туалете ресторана

Жена Карпина Дарья: с моим мужем хотели сфотографироваться в туалете ресторана

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Дарья Карпина, жена главного трена «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, рассказала в соцсетях, что с ее мужем пытались сфотографироваться в туалете ресторана.

«Недавно мужа в туалете ресторана поджидали три девушки. В туалете. Одна немолодая дама подошла к нашему столику в ресторане с видеозвонком от своего родственника. Мол, что-то он хочет передать Валерию Георгиевичу», — сказала Дарья.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет в Германии летом 2024 года. На Евро-2020 россияне под руководством Станислава Черчесова не вышли из группы.

В марте сборная России проведет два товарищеских поединка. 21 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сербии, а 25 марта — с Парагваем.

Ранее в зарубежной сборной объяснили, почему согласились играть с Россией.

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