Стало известно состояние российского бойца MMA, попавшего в реанимацию перед поединком

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Биберта Туменова перевели из реанимации в обычную палату. Об этом РИА Новости рассказал глава промоушена Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко.

«К сожалению, Туменов выбыл надолго, ему предстоит длительное восстановление», — сказал он.

9 марта Биберт Туменов должен был драться с Курбаном Тайгибовым в рамках Гран‑при АСА в полулегком весе в Москве. Руководство ACA приняло решение вывести Тайгибова в финал Гран-при ACA в полулегком весе, где ожидает поединка непобежденный Ислам Омаров.

В активе Туменова 13 побед и два поражения в ММА, у Тайгибова 14 побед и три поражения.

Промоушен ACA основали в 2014 году на базе грозненского бойцовского клуба «Беркут». До декабря 2018 года организация носила название ACB (Absolute Championship Berkut).

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