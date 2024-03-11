Экс-тренер «Спартака» объяснил, почему команда проиграла «Факелу»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что поражение красно-белых в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела» (0:2) стало для него сенсацией.

По его словам, москвичи были не похожи на себя образца игры 19-го тура против «Зенита».

«Для меня это поражение очень неожиданное, я был уверен, что после игры в Питере «Спартак» находится в хорошем состоянии и способен не просто обыграть, а убедительно обыграть «Факел», так как все-таки шанс приблизиться к лидирующей тройке появился. Матч разочаровал, «Спартак» даже близко не был похож на себя самого в Петербурге. «Факел» переиграл по всем статьям, у них была больше самоотдача, целенаправленность, они могли и третий мяч забить. Хотя «Спартак» и старался, но той мобилизации, что была в игре с «Зенитом», не просматривалось», — заявил Гладилин.

После этой встречи «Факел», набрав 25 очков, продолжает оставаться на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте.

Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Урала» дома.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

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