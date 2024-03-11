«Следующий тренер «Спартака», скриньте»: Генич назвал следующего наставника москвичей

Спортивный комментатор Константин Генич в своем Telegram-канале высказался о потенциальной замене главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Следующий тренер «Спартака» — Валерий Карпин. Скриньте», — написал Генич.

Карпин был назначен главным тренером «Спартака» в 2009 году, уже через год он привел команду к третьему месту в Российской премьер-лиге (РПЛ). После сезона-2011/12 он покинул занимаемую должность, но в конце года вернулся обратно. В 2014 году тренер и клуб прекратили сотрудничество.

Перед стартом сезона-2022/23 «Спартак» возглавил испанец Гильермо Абаскаль. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. 10 марта команда уступила «Факелу» 0:2.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее сообщалось, что «Спартак» решил уволить Абаскаля.