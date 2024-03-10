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Экс-игрок сборной России: Абаскаль пытается добиться неустойки от «Спартака», уехать домой

Радимов призвал «Спартак» не мучать друг друга с Абаскалем и отпустить его

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Виталий Невар/РИА Новости

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов в своем Telegram-канале призвал московский «Спартак» расстаться с тренером Гильермо Абаскалем.

«Отпустите Абаскаля!!! Я еще с осени говорю о том, что Абаскаль делает все, чтобы добиться неустойки от «Спартака» и уехать домой. Ну перестаньте мучать друг друга и болельщиков, примите волевое решение и отпустите вы его! 

Команда просто не готова к рестарту сезона. Конфликты с игроками стали уже постоянными. Странный отъезд перед игрой с «Зенитом» и вовсе вошел в историю. Отпустите человека и сделайте всем лучше», — написал Радимов.

10 марта «Спартак» всухую проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. В прошлом матче красно-белые сыграли вничью с «Зенитом».

Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Урала» дома.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее игрок «Факела» назвал красно-белых холеными.

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