Овечкин назвал печальный момент для «Вашингтона»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился размышлениями о том, что после ухода Евгения Кузнецова в составе «столичных» осталось лишь пять игроков, выигрывавших с командой Кубок Стэнли в 2018 году. Его слова приводит пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Это печально, но мы понимаем, что это бизнес. Для нас, хоккеистов, наша работа – выходить на лед и показывать лучшее, на что мы способны, а работа генерального менеджера – делать то, что у них получается лучше всего», — заявил Овечкин.

Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории НХЛ. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина 840 голов, отставание составляет 54 шайбы.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 59 матчах, забросил 18 шайб и отдал 30 результативных передач. Россиянин довел общее число результативных баллов в своей карьере в чемпионатах НХЛ до 1533 (840 шайб и 693 результативных передач) в 1406 играх.

В ночь на 10 марта «Вашингтон» со счетом 4:1 обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, Овечкин записал на свой счет один результативный балл, отдав голевой пас.

Ранее Кузнецов оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки в НХЛ.