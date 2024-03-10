Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Овечкин назвал печальный момент для «Вашингтона»

Нападающий Овечкин заявил о печальном факте для «Вашингтона»

close
100%
Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился размышлениями о том, что после ухода Евгения Кузнецова в составе «столичных» осталось лишь пять игроков, выигрывавших с командой Кубок Стэнли в 2018 году. Его слова приводит пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Это печально, но мы понимаем, что это бизнес. Для нас, хоккеистов, наша работа – выходить на лед и показывать лучшее, на что мы способны, а работа генерального менеджера – делать то, что у них получается лучше всего», — заявил Овечкин.

Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории НХЛ. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина 840 голов, отставание составляет 54 шайбы.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 59 матчах, забросил 18 шайб и отдал 30 результативных передач. Россиянин довел общее число результативных баллов в своей карьере в чемпионатах НХЛ до 1533 (840 шайб и 693 результативных передач) в 1406 играх.

В ночь на 10 марта «Вашингтон» со счетом 4:1 обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, Овечкин записал на свой счет один результативный балл, отдав голевой пас.

Ранее Кузнецов оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами