Российский игрок «Зенита» попросил агентов найти ему клуб в Европе

Полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Мостовой попросил агентов найти ему вариант продолжения карьеры в Европе. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист Андрей Панков.

Как утверждает источник, на данный момент самый конкретный интерес к полузащитнику есть из Франции. Также сторона Мостового прорабатывает варианты с Италией и Португалией.

Сейчас в топ-5 европейских лиг выступают четверо россиян. Летом 2023 года из Российской премьер-лиги (РПЛ) уехали Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»). Несколько лет во французском «Монако» выступает Александр Головин, а в итальянской «Аталанте» — Алексей Миранчук.

Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года. Ранее он защищал цвета «Долгопрудного», «Химок» и «Сочи». В текущем сезоне РПЛ полузащитник провел 12 матчей, отметившись двумя забитыми мячами.

25 августа 2020 года Мостовой впервые был вызван в сборную России. Всего на его счету 14 матчей в футболке национальной команды и два забитых мяча.

Ранее Мостовой назвал футболистов, которые должны быть на обложке российской FIFA.