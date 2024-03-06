Навка ответила на вопрос об участии Валиевой в ее шоу

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что пока не принято решение об участии в ее шоу фигуристки Камилы Валиевой, передает «Матч ТВ».

«Пока нет никаких решений по участию Камилы в шоу. Решение обязательно будет, но пока конкретики нет», — сказала Навка.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (СAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву за нарушения антидопинговых правил. Фигуристка была отстранена на четыре года, начиная с декабря 2021 года, и лишена всех наград, завоеванных за этот период.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой.

После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее Валиева рассказала о планах на сезон-2023/24.