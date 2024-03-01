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Названы все участники чемпионской гонки в РПЛ

Тренер Непомнящий: «Зенит» и «Краснодар» разыграют титул чемпиона РПЛ

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Знаменитый футбольный тренер Валерий Непомнящий, первым в истории выведший африканскую сборную в четвертьфинал чемпионата мира, возглавляя Камерун на ЧМ-1990, а также впоследствии работавший с клубами Российской премьер-лиги, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о чемпионской гонке в РПЛ. По мнению специалиста, лидирующие в турнире «Краснодар» и «Зенит» не подпустят к своей борьбе остальные клубы.

«Зенит» и «Краснодар» останутся в чемпионской гонке, а все остальные команды будут уже биться под ними. Тут и «Динамо», и ЦСКА, конечно, и «Локомотив», и «Спартак». Больше ни о ком как о конкурентах в борьбе за титул говорить не стал бы», — считает Непомнящий.

По итогам весенней части сезона «Краснодар» лидирует в Премьер-лиге, набрав 38 очков за 18 туров. «Зенит» располагается на втором месте с отставанием в два очка. Располагающиеся в таблице следом московские «Динамо», «Локомотив» и «Спартак» набрали 32, 31 и 30 баллов соответственно. В первом туре весенней части сезона «Зенит» в центральном матче встретится со «Спартаком», а «Краснодар» сыграет с казанским «Рубином».

Ранее первый тренер Дзюбы заявил, что новичок «Локо» может завершить карьеру нападающего.

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