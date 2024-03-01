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Губерниев посоветовал приложить подорожник к ОКР из-за лихорадки

Комментатор Губерниев: непонятно, чем ОКР в принципе занимается сейчас

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Пресс-служба ТНТ

Комментатор Дмитрий Губерниев критично оценил действия Олимпийского комитета России (ОКР) на фоне отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Его слова приводит «Советский спорт».

«Моя первая реакция — олимпийский комитет лихорадит. Если лихорадит, нужно приложить холодный компресс, приложить ко лбу тряпочку, смоченную ледяной водой. Я бы не стал драматизировать на месте Олимпийского комитета, сейчас вообще непонятно, чем он в принципе занимается», — заявил Губерниев.

Членство ОКР в Международном олимпийском комитете (МОК) приостановлено. Причиной этому послужило включение в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а решение было принято в октябре 2023 года. 27 февраля президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что российская команда не поедет на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Ирина Роднина выступила против трансляции ОИ-2024 в России.

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