Экс-тренер «Спартака» объяснил переход Глушакова в «Урарту»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал переход экс-полузащитника красно-белых Дениса Глушакова в армянский «Урарту», который возглавляет бывший главный тренер москвичей Дмитрий Гунько. В комментарии «Газете.Ru» Гладилин выразил уверенность, что опытный игрок поможет команде.

«Он уже завершает карьеру, ищет варианты, как ее лучше закончить. Я вообще думал, что он может закончить в «Ростове» как играющий тренер — но там не срослось. А главный тренер «Урарту» Дима Гунько хорошо его знает. И он, однозначно, поможет команде.

У всех футболистов бывает переходный период при завершении карьеры. А дальше он наверняка перейдет к активной тренерской деятельности», — считает Гладилин.

Последним клубом полузащитника был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. В январе 2024 года контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. На счету Глушакова 57 матчей в составе сборной России.

В турнирной таблице чемпионата Армении «Урарту» занимает четвертое место, набрав 35 очков. На первом месте идет «Пюник», имея в активе 48 баллов.

Ранее стало известно, почему Глушаков перешел в «Урарту».