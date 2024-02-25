Мостовой пренебрежительно высказался о первом трофее Слуцкого в Китае

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил в комментарии «Матч ТВ», что не следит за работой тренера «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого.

«Я не слежу за Слуцким. Чемпионат Монголии, или как там, неинтересен», — заявил Мостовой.

25 февраля подопечные российского специалиста выиграли Суперкубок Китая, одолев «Шанхай Порт» (1:0). Для Слуцкого этот трофей стал первым на посту главного тренера китайской команды.

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году, после чего он покинул свой пост.

Ранее Дзюба одним словом отреагировал на первую победу Слуцкого в Китае.