Министр спорта России о Fan ID: обратной дороги не будет

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что решение о введении карты болельщика направлено на безопасность на стадионах и культуру боления. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Это указ президента, и тут обратной дороги не будет. Считаю, что это решение направлено на безопасность и культуру боления. Не более и не менее того», — заявил Матыцин.

Закон о Fan ID был принят в декабре 2021 года, а вступил в силу с 1 июня 2022 года. С марта 2023 года без карты болельщика нельзя посетить матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), а также финальный матч Кубка России.

Активные болельщики большинства клубов РПЛ объявили о бойкоте матчей, где действует карта болельщика.

Матчи российского чемпионата возобновятся в начале марта. После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее клубы РПЛ обвинили в большом количестве денег от госкорпораций.