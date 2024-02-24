Шумахера жестко раскритиковали

Известный российский комментатор «Формулы-1» Алексей Попов предсказал невзрачную карьеру резервному пилоту «Мерседеса» — 24-летнему Мику Шумахеру, который является сыном семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.

«Он никуда не поедет. За всю историю команды Prema в молодежных сериях лишь один гонщик выступал за эту команду целых шесть лет. И все это с таким режимом благоприятствования, которого никогда ни у кого не было. Это вымучивание, потому что ты внешне похож на отца…» — заявил комментатор на прямом эфире в сообществе «ВКонтакте» «Гаснут огни», посвященном «Формуле-1».

Попов подчеркнул, что Мик Шумахер сильно отличается по характеру от своего отца, который «бился», а за Мика якобы все решают его мать и менеджер, которые говорят ему, с кем фотографироваться и с кем общаться.

«Так чемпионами не становятся. Понимаете, он рта не может раскрыть», — сказал Попов.

Мик Шумахер является чемпионом европейской «Формулы-3» в сезоне 2018 года и «Формулы-2» в сезоне 2020 года. Он дебютировал в «Формуле-1» в 2021 году в составе команды «Хаас» году и стал лишь 19-м, не набрав ни одного очка за сезон. В 2022 году Шумахер занял 16-е место, после чего был уволен.

Ранее брат Шумахера заявил, что Михаэль не сможет жить полноценной жизнью.