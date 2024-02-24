Прогресс россиянки, победившей первую ракетку мира, связали с внутренним спокойствием

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский объяснил прогресс российской теннисистки Анны Калинской, которая в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) обыграла первую ракетку мира, представительницу Польши Игу Свентек. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Прогресс Калинской связан с внутренним спокойствием. Она нашла тренера, который ее устраивает, вокруг создана хорошая атмосфера. Думаю, Анна получила психологическую уверенность. К этому добавились победы. Все это и создало предпосылки для таких хороших результатов. И, конечно же, подготовка к сезону была качественно», — заявил Ольховский.

Встреча продлилась 1 час 42 минуты и завершилась уверенной победой 25-летней москвички со счетом 6:4, 6:4. По ходу игры россиянка исполнила одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и выиграла 68% мячей с первой подачи. Ее соперница выполнила шесть эйсов, дважды ошиблась при подаче и выиграла 66% мячей с первой подачи.

В финальном матче Калинская сыграет против итальянки Ясин Паолини. Игра пройдет 24 февраля и начнется в 18:00 по московскому времени.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) теннисистка, набрав 1323 очка, занимает 40-е место. В нынешнем сезоне 25-летняя Калинская в одиночном разряде одержала 13 побед при 4 поражениях

Лидировать продолжает Свентек (10 300 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8905 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США (7100 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, она 13-я (3063 очка).

Ранее в ФТР объяснили, за счет чего россиянка смогла сенсационно обыграть первую ракетку мира.