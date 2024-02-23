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«Родина» подписала игрока сборной Бразилии

«Родина» подписала игрока сборной Бразилии Марсиньо

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ФК «Родина»/VK

Футбольный клуб «Родина» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с бразильцем Марсиньо.

27-летний южноамериканец перебрался в московский клуб из кипрского «Пафоса». В 2019 году игрок вызывался в расположение главной сборной Бразилии для участия в товарищеских матчах против сборных Сенегала и Нигерии. Первым профессиональным клубом в карьере Марсиньо стал «Ботафого», чью юношескую академию он закончил. Помимо «Ботафого», полузащитник выступал за «Атлетико Паранаэнсе», «Баия», и «Америка Минейро».

По информации портала Transfermarkt, стоимость Марсиньо составляет €500 тыс. После 20 туров в розыгрыше первенства Мелет-Первой лиги «Родина» располагается на седьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. У лидирующего «Динамо» из Махачкалы 37 очков, следом за ними в таблице находится футбольный клуб «Химки» под руководством Андрея Талалаева (36 очков).

Ранее стали известны результаты жеребьевки матчей 1/8 финала Лиги конференций.

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