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Радимов: какая сборная? Зачем она Кокорину?

Радимов: сборная не нужна Кокорину, и Кокорин не нужен сборной

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о возможном приглашении Александра Кокорина в национальную команду. Его слова передает «Матч ТВ».

«Для него футбол уже хобби. У него дом, машина. Он как‑то сам говорил, что заработал в российском футболе больше всех. Это недалеко от истины. Его все устраивает. После всех этих историй, которые произошли, дайте ему спокойно играть и жить. Он так и делает. Какая сборная? Зачем ему? Сборная не нужна Кокорину, и Кокорин не нужен сборной», — сказал Радимов.

В России Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис» на правах годичной аренды.

В составе сборной России Кокорин провел 47 матчей, забив 12 мячей.

Ранее игрок «Реала» объявил о возвращении в сборную Германии перед Евро.

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