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Российский борец выиграл золото на чемпионате Европы

Российский борец Магомедов выиграл золото на чемпионате Европы в Бухаресте

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Максим Богодвид/РИА Новости

Российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы-2024.

Магомедов, выступающий в весовой категории до 61 килограмма, в финальной схватке победил представителя Албании Зелимхана Абакарова. Бронза досталась Нураддину Новрузову и Межлуму Межлумяну, выступающим за Армению и Азербайджан соответственно.

25-летний Магомедов стал двукратным чемпионом Европы. До этого он завоевывал титул в 2021 году.

Чемпионат Европы по борьбе проходит в Бухаресте и завершится 18 февраля.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Румыния заблокировала въезд двукратному олимпийскому чемпиону по борьбе.

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