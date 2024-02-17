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Американский хоккеист считает, что отстранение сборной России не имеет никакого смысла

Менелл заявил, что недопуск сборной России не имеет смысла для мирового хоккея

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КХЛ

Американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл признался, что считает сборную России одной из сильнейших в мире. Об этом он заявил ТААС.

«Для меня это решение по недопуску не имеет никакого смысла для мирового хоккея. На международных турнирах всегда хочется видеть игру сильнейших против сильнейших. Россия всегда была хоккейной страной, здесь всегда было очень много талантливых и качественных игроков. А сборная России — всегда одна из сильнейших команд в мире», — сказал Менелл.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее IIHF предрекли расплату за накопленный ущерб России.

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Хоккей. Сборная России
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