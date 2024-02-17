Кожевников о деле Промеса: возможно, история политизирована — это настоящие свиньи

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников допустил, что уголовное дело футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса могло быть политизировано. Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

»Нидерланды же нам никого не выдают, не знаю, выдадут ли Квинси этой стране. Наркотики — это страшная вещь, но, возможно, эта история политизирована, они что угодно могут написать. Подлянки постоянно нам делают. Если действительно он занимался наркотиками, надо выдавать. Это настоящие свиньи, они что угодно могут придумать», — заявил Кожевников.

16 февраля пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена сообщил, что Квинси Промес объявлен в международный розыск.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент, нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это уже его второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне голландец сыграл в чемпионате России 17 матчей (6+6).

Ранее Промеса из-за уголовного дела сравнили с Марадоной.