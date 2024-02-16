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Мошенники взломали телефон звездной российской гимнастки

Мошенники взломали телефон олимпийской чемпионки Татаревой и вымогали деньги

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tatarchik_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева стала жертвой телефонных взломщиков. Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях.

Гимнастка заявила, что злоумышленники рассылали сообщения ее знакомым с просьбой одолжить деньги.

Анастасия Татарева выиграла олимпийское золото в многоборье на Играх в Рио-2016. На Олимпиаде в Токио в этой же дисциплине она стала серебряным олимпийским призером. Татарева — двукратная победительница Европейских игр, шестикратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее российская фигуристка показала фигуру в короткой юбке и топе.

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