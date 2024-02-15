Названа проблема новичка «Спартака» в российском клубе

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру новичка красно-белых — коста-риканского нападающего Манфреда Угальде. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Хорошо сыграл. Мне он понравился. Новичок уже адаптировался в коллективе, со всеми общается. Хотя тот факт, что он не говорит по-русски, — пока проблема для него.

Возможный уход Маслова, Мозеса, Мартинса и Классена? Правильное решение. Держать 22 примерно равноценных игрока, многие из которых не попадают в состав, — неправильно. Особенно это касается легионеров, которые высокооплачиваемые. Причем все они в расцвете сил, им надо играть», — сказал Гладилин.

Манфред Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года за €13 млн + €2 млн бонусов. Нападающий дебютировал за красно-белых в матче против «Ростова». В игре против «Шабаб Аль-Ахли» костариканец забил мяч.

В текущем сезоне форвард провел за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Летом 2023 года «Спартак» отдал двух своих нападающих, Кейта Бальде и Шамара Николсона, в аренду. Большую часть сезона основным нападающим оставался Александр Соболев.

Ранее Зарема заявила о своей причастности к победам «Спартака» после своего ухода из клуба.