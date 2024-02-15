Экс-тренер сборной России рассказал, в чем «Спартак» превосходит «Зенит»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о ближайшем противостоянии «Спартака» и «Зенита» в рамках чемпионата России. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» даст бой питерцам. Но в последних матчах «Зенит» выглядел очень динамично. Его отличает выстроенная игра. Ребята там четко и ясно понимают, как себя надо вести. Их готовность и возможности позволяют это делать. Мне «Зенит» на сегодня нравится больше, что команда Абаскаля. Но «красно-белые» эмоциональны, охочи до игры и находятся в хорошем физическом состоянии. В чем «Спартак» превосходит «Зенит»? Только эмоциями и желанием», — сказал Игнатьев.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Первый матч после рестарта сезона красно-белые проведут в Санкт-Петербурге против «Зенита».

Ранее была названа проблема новичка «Спартака» в российском клубе.