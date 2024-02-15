Капризов: возможно, мы больше никогда не сможем сыграть на международных турнирах

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов посетовал на продление отстранения российских хоккеистов от международных турниров. Его слова передает The Athletic.

«Кучерову уже 30, и он никогда не играл на Олимпиаде, а ведь он — один из лучших игроков в мире. Это тяжело для него и для всех. Нам приходится смотреть по телевизору, как другие ребята из НХЛ выступают на международных турнирах. Мысль о том, что мы или мои друзья из России, возможно, больше никогда не сможем там сыграть… Это просто несправедливо», — сказал Капризов.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее в НХЛ призвали вернуть Россию на международную арену.