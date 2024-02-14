Стало известно, где будет находиться Промес после приговора суда

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич в эфире заявил, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес останется в расположении клуба, несмотря на обвинительное решение нидерландского суда по делу о контрабанде наркотиков.

Журналист заявил, что футболист продолжит готовиться к возобновлению сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) в ОАЭ.

«Я в перерыве пытался узнать, останется ли Квинси с командой или отправится в Россию. Мне сказали, что он останется в команде и будет тренироваться со всеми», — заявил Генич.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина.

Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

В 2020 году в порту бельгийского Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг. По версии следствия, груз принадлежал Промесу. Кроме того, спортсмен якобы был связан с наркоторговцем Питом Уортелом, которому он заплатил €250 тыс. за утерянный кокаин «ради своей безопасности».

Ранее сообщалось, что дубль Квинси Промеса принес «Спартаку» победу в Winline Зимнем кубке РПЛ.