Лучший бомбардир сборной России готов тренировать в Казахстане

Российский футбольный тренер Александр Кержаков готов рассмотреть предложения от казахстанских клубов. Об этом он рассказал Legalbet.kz.

«Как я говорил, готов рассматривать любые предложения — вне зависимости от страны. Для меня очень важным фактором при выборе команды являются амбиции, цели и задачи, которые ставят перед собой. Из Казахстана конкретных предложений не было», — заявил специалист.

В ноябре 2023 года Кержаков покинул пост главного тренера сербского «Спартака». До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и один — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

Кержаков работал в Российской премьер-лиге (РПЛ) в клубе «Пари Нижний Новгород», который покинул летом 2022 года по окончании контракта. Также он известен по работе с юношеской сборной России и «Томью».

Во время игровой карьеры Кержаков выступал за петребурсгкий «Зенит», «Севилью», московское »Динамо и «Цюрих». Он делит первое место с Артемом Дзюбой в рейтинге лучших бомбардиров сборной России (30 забитых мячей).

Ранее в иностранном клубе заявили, что Глушаков им не интересен.