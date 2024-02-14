Названы три лучших российских футболиста

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич в комментарии Sport24 назвал лучших российских футболистов.

«Первый для меня — Сергей Семак. У него было развито много игровых качеств и был опыт. Он был самым умным футболистом в то время. Не удивительно, что он заиграл в «ПСЖ». Это футболист, который может сыграть на любой позиции.

Еще лучший — Юрий Жирков. Он пришел в ЦСКА молодым игроком. Его вызвали на пробную тренировку, на которой он настолько показал себя, что у тренера тогда не было выбора его не оставить. Еще бы хотел назвать Игоря Акинфеева. Я всегда говорил, что для меня он один из лучших в мире», — заявил Олич.

Сергей Семак выступал за ЦСКА с 1994 по 2004 год. Провел в составе команды 329 матчей, в которых забил 84 мяча и сделал 39 результативных передач.

Юрий Жирков выступал за армейцев с 2004 по 2009 год. За это время сыграл 215 матчей, забил 24 мяча и сделал 51 голевую передачу.

Игорь Акинфеев дебютировал за красно-синих в марте 2003 года. В его активе 755 матчей за клуб. 37-летний вратарь является капитаном ЦСКА.

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