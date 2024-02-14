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Боксер Поветкин вспомнил о призыве бить петуха в бою с Кличко

Боксер Поветкин назвал неправильным призыв бить петуха в бою с Кличко

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Бывший чемпион мира по боксу Александр Поветкин на YouTube-канале «Ушатайка» вспомнил о поединке с украинцем Владимиром Кличко.

Поветкин рассказал о призыве «Саня, бей петуха», доносившемся с трибун. «Кто кричал? Я не буду этого говорить. Денис Лебедев? Нет, это был не он. Но я знаком с этим человеком. Считаю, что это неправильно», — рассказал спортсмен.

Поединок Поветкина и Кличко состоялся в октябре 2013 года в Москве. Украинский боксер одержал победу единогласным решением судей. Кличко защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) super, Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Последний бой Поветкин провел в ночь на 28 марта 2021 года с британцем Диллианом Уайтом. Поединок, прошедший в рамках бойцовского вечера «Битва на скале» в Гибралтаре, завершился победой представителя Великобритании техническим нокаутом в четвертом раунде.

Ранее Милохин отказался выходить на бой под песню «Я русский».

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