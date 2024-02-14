Российский хоккеист повторил достижение Гретцки и еще четырех легенд НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз» (3:2 Б) набрал 90-е очко в текущем сезоне и повторил достижение нескольких именитых хоккеистов.

Для набора 90 очков Кучерову хватило всего 53 игры.

30-летний нападающий стал шестым игроком за последние 30 лет в НХЛ, кому хватило 55 матчей или меньше, чтобы набрать 90+ очков в регулярке. Кучеров повторил достижение пяти мировых легенд: Уэйна Гретцки (1993/1994), Яромира Ягра (1995/1996), Марио Лемье (1985/1996, 1996/1997), Сидни Кросби (2006/2007) и Коннора Макдэвида (2020/2021, 2022/2023).

Российский форвард продлил свою результативную серию до восьми матчей. Всего в текущем сезоне НХЛ Кучеров провел 53 матча, отметившись 34 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами, первым в сезоне достигнув отметки в 90 очков.

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку (113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

«Тампа» добилась победы во втором матче подряд. «Бостон» уступил второй раз подряд.

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