Ласицкене рассказала, что потеряла почти половину доходов после отстранения

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту, трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене рассказала, как отстранение от международных соревнований отразилось на ее благосостоянии. Она призналась, что потеряла около половины доходов.

«Все знают, что на «Русской зиме» сейчас за победу 200 тысяч рублей, за второе — 120 тысяч, за третье — 80 тысяч. За границей это другие суммы: первое место на Бриллиантовой лиге — 10 тысяч долларов и за приезд — еще 5 тысяч. Если говорить о профессиональном уровне, я потеряла больше половины заработка. Это контракт с экипировщиком, Бриллиантовая лига, бонусные деньги от экипировщика - это большие потери, которые никто не собирается и не будет возмещать», — цитирует спортсменку РИА Новости.

Ласицкене констатировала, что в России для того, чтобы получить призовые, эквивалентные награде за победу на Бриллиантовой лиге, необходимо выиграть все соревнования за год. Она подчеркнула, что спорт для нее не просто любимое дело, а профессия, благодаря которой она кормит семью.

Российские легкоатлеты остаются отстраненными от международных соревнований несмотря на то, что в марте 2023 года совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) согласился восстановить статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Отстранение спортсменов остается в силе из-за рекомендаций Международного олимпийского комитета.

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